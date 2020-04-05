Kastamonu'da arkadaşının silahından çıkan kurşunla yaralanan kişi hayatını kaybetti
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde arkadaşının silahından çıkan kurşunla yaralanan kişi kaldırıldığı hastanede öldü.
05.04.2020 17:34 | Son Güncelleme: 05.04.2020 17:34
İddiaya göre, ilçeye bağlı Küçüksü köyü Çanşa Deresi mevkisinde M.i.U. (25) ile arkadaşı Ferhat G. (26) silahla havaya ateş etmeye başladı.
M.İ.U'ya ait olduğu öğrenilen silahtan çıkan kurşun Ferhat G'ye isabet etti. Ağır yaralana Ferhat G. kaldırıldığı Taşköprü Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.
M.İ.U. gözaltına alındı.
Kaynak: AA