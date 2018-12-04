Kastamonu
Belediyesi tarafından son 4 yılda 1 milyon 500 bin metrekarelik alan asfaltlandı. Bu sayede Kastamonu'da asfaltsız yol kalmadı.
Kastamonu Belediyesi, son 4 yılda 1 milyon 500 bin metrekarelik alana asfalt döktü. Ayrıca birçok yerde de asfaltlama tamiri de yapan Kastamonu Belediyesi, yaptığı asfaltlama çalışmalarıyla şehir merkezinde asfaltsız alan bırakmadı.
Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş
, son 4 yılda 1 milyon 500 bin metrekarelik alanın asfaltlandığını belirterek, "4 yılda 1 milyon 500 bin metrekarenin üzerinde asfalt yol yaparak hemşehrilerimizin hizmetine sunduk. Şehrin dört bir tarafında ekiplerimiz çalışmalarını 'Kastamonu Kazansın' diye aralıksız olarak sürdürüyor" dedi. - KASTAMONU
04 Aralık 2018 Salı 14:44