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Kastamonu'da ayı büyükbaş hayvanı parçaladı

Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde ayı, bir büyükbaş hayvanı ormanlık alanda parçaladı.

14.10.2019 18:30Kastamonu'da ayı büyükbaş hayvanı parçaladı
Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde ayı, bir büyükbaş hayvanı ormanlık alanda parçaladı.
Edinilen bilgiye göre, Azdavay ilçesine bağlı Karakuşlu köyünde ikamet eden Halil Yıldız, yakınları ile birlikte kaybolan hayvanını aramaya başladı. Dört gün boyunca kayıp hayvanını arayan Halil Yıldız, ikamet ettiği köyüne yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta hayvanı parçalanmış halde buldu. Hayvanın çevresinde ayı dışkıları ve izleri gördüğünü belirten Halil Yıldız, hamile olan hayvanını ayının telef ettiğini ve büyük üzüntü duyduğunu kaydetti.
(İHA)

Halil Yıldız, Kastamonu, Azdavay, Güncel

Kaynak: İHA

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