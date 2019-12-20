Haberler » Güncel » Kastamonu'da barışmak için buluşan 2 aile arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü - Haber

Kastamonu'da barışmak için buluşan 2 aile arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde, aralarında husumet olan ve barışmak üzere bir araya gelen 2 aile arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

20.12.2019 23:00 | Son Güncelleme: 20.12.2019 23:00 Kastamonu'da barışmak için buluşan 2 aile arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü
'nun ilçesinde, aralarında husumet olan ve barışmak üzere bir araya gelen 2 aile arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.
İlçeye bağlı köyünde yaşayan ve aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan 2 ailenin üyeleri, barışmak üzere ilçeye bağlı Alatarla köyündeki bir iş yerinin önünde buluştu. Aileler arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
Silahların kullanıldığı kavgada, Süleyman Doğan (49) ve Ertan Doğan (32) olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan Hasan Doğan (78), Satı Doğan (30) ve Namık Doğan (48) ise ambulanslarla Kastamonu Devlet Hastanesine sevk edildi.
Namık Doğan, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olaya karıştığı iddia edilen A.Y, S.Y. ve K.Y, jandarma tarafından gözaltına alındı.
Vali Yardımcısı Vedat Yılmaz ile İl Jandarma Komutanı Albay Mücahit Avkıran, köye gelerek olay hakkında bilgi aldı.

Kızılcaören, Kastamonu, Taşköprü, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

23:19   Kayseri Barosu tarafından "Kayseri Oratoryosu" düzenlendi - Haber
23:17   Hafif ticari araç takla attı: 1 ölü, 4 yaralı - Haber
23:16   Rusya ve Çin, Suriye'ye sınır ötesi yardımları veto etti - NEW - Haber
23:16   Libya'da darbeci Hafter güçlerinin saldırısında 5 güvenlik görevlisi öldü - Haber
23:16   Bursa'da sözde "Google üyelik şifresi" satan dolandırıcılara operasyon - Haber
22:45   Açıköğretim sınav sonuçları rekor sürede açıklandı - Haber
21:48   Meteoroloji, 5 kente yağmur ve fırtına uyarısı yaptı - Haber
21:30   Rusya ve Çin, Suriye'ye sınır ötesi yardımları veto etti! 4 sınır kapısı insani yardıma kapatılacak - Haber
21:22   Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu oldu - Haber
20:04   Nihat Hatipoğlu, 5 bin yıllık gerçeği su yüzüne çıkardı: Hindu kitaplarında Hz.Muhammed'in adı var - Haber
20.12.2019 23:22:04