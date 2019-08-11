Kastamonu'da bayramın tadı "çekme helva"

Kastamonu'da yüzyıllardır yapımı sürdürülen, "saray tatlısı" olarak da bilinen "çekme helva"nın üretimini yapan iş yerleri, Kurban Bayramı dolayısıyla artan talebi karşılayabilmek için yoğun çalıştı.

Kentte bir kültür haline çekme helva, bayramların vazgeçilmez tatları arasında yer alıyor.

Üreticiler, Kurban Bayramı dolayısıyla artan talebi karşılamak ve damakları tatlandırmak için fazla mesai yapıyor. Çekme helva üreten iş yerinde çalışan ustabaşı Hüseyin Karakaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, özellikle bayramlarda çekme helvaya ilginin daha da artığını belirtti.

Bayram dolayısıyla mesai saatlerini uzattıklarını anlatan Karakaya, "Akşam geç saatlere kadar çalışıyoruz. Bayramda işlerimiz yoğun. Çekme helvaya talep çok. Üretim normale göre ikiye katlıyor." dedi.

Çekme helva ürettikleri imalathanenin herkese açık olduğunu ifade eden Karakaya, şöyle devam etti:

"Kastamonu'ya gelen misafirlerimize taze taze helva yapıp satışını yapıyoruz. Dışarıdan gelen misafirlerimiz canlı canlı helva çekimini izliyorlar. Çekme helvanın ismi çekmekten geliyor. Çeke katlaya, çeke katlaya çekme helvayı yapıyoruz. Sade, fıstıklı, çikolatalı, fındıklı gibi çeşitli şekillerde üretiliyor. Kastamonu'da her yerde çekme helva ikram ediliyor. Çekme helva Kastamonu ile özdeşleşmiş bir üründür. Kastamonu'nun bayram şekeri çekme helvasıdır."

Çekme helvanın Osmanlı'dan gelen bir tatlı olduğunu ifade eden Karakaya, helvanın Kastamonu'da uzun yıllardır yapımının devam ettiğini aktardı.

Karakaya, çekme helvanın yapımını şöyle anlattı:

"Un, yağ ve şeker bakır kazanlarda suyla 165 derecede kaynatılıyor. Kıvamı gelen şeker mermer tezgaha soğuması için alınıyor. Şeker 10-15 dakika soğutuluyor, daha sonra kayışlama makinesinde kayışlanıyor. Şeker burada beyazlatılıyor. Tekrar mermere getiriliyor. Paletli makinede unla yağı pişiriyoruz, ismine 'meyane' diyoruz, bu 4-5 saat boyunca pişiriliyor. Pişen meyane tepsiye getiriliyor. Beyazlatılan şeker halka şeklinde meyanenin ortasına konuluyor. Bunu makine yardımıyla katlıyoruz. Tel tel çekme helvası oluşuyor. Daha sonra toz haline getirilip terazide tartıp pres makinesinde küp şekli veriliyor."

Kaynak: AA