Kastamonu'da bir köy daha karantinaya alındı
Kastamonu'da bir köy daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
03.04.2020 19:48 | Son Güncelleme: 03.04.2020 19:48
Kastamonu Valiliğinden yapılan açıklamada, merkez Talipler köyünde Kovid-19 vakalarının gerçekleştirilen filyasyon ve diğer çalışmalara rağmen artış gösterdiği belirtildi. Salgının kontrol altına alınmasını sağlamak amacıyla mahalleler hariç köy merkezinin ikinci bir emre kadar karantinaya alındığı bildirildi.
Kentte daha önce de 2 köy ve 5 mahalle karantinaya alınmıştı.
Kaynak: AA