Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Kastamonu'da bir köy daha karantinaya alındı

Kastamonu Valiliği, il merkezine bağlı Talipler köyünde korona virüs salgını nedeniyle karantina altına alındığını açıkladı.

03.04.2020 19:55 | Son Güncelleme: 03.04.2020 19:55
Kastamonu'da bir köy daha karantinaya alındı
Kastamonu Valiliği, il merkezine bağlı Talipler köyünde korona virüs salgını nedeniyle karantina altına alındığını açıkladı.
Çin'den tüm dünyaya yayılan ve ülkemizde de görülen yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Kastamonu Valiliği tedbirler alınmaya devam ediyor. Bu kapsamda Kastamonu Valiliği tarafından İl Hıfzıssıhha Kurulunun kararı doğrultusunda, il merkezine bağlı Talipler köyü merkez mahallesi karantinaya alındı. Karantina kararlarının ardından jandarma ekipleri, karantinaya alınan köyün giriş ve çıkışlarını kapattı.
Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararında, şunlara yer verildi:
"İlimiz Merkez ilçesi Talipler Köyü köy merkezinde korona virüs vakasının yapılan filyasyon ve diğer çalışmalara rağmen artış göstermesi, olası vaka ve bunların temaslıları sonucu ev karantinasında bulunan kişilerin olması nedeniyle, korona virüs salgınının kontrol altına alınmasını sağlamak amacıyla köy merkezine giriş ve çıkışlara izin verilmeyerek, ikinci bir karara kadar karantina altına alınmasına, istisnai durumlar dışında dışarıya çıkılmamasına, gerekli tüm güvenlik ve sağlık tedbirlerinin azami derecede alınmasına karar verilmiştir."
Öte yandan Kastamonu Valiliği, İl ve İlçe Hıfzıssıhha Kurullarının kararları doğrultusunda daha önceden 9 köy ve mahallenin karantina altına alındığını açıklamıştı.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Karantina, Kastamonu, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Kastamonu'da bir köy daha karantinaya alındı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Fransa’da koronavirüs nedeniyle bir günde 588 kişi öldü Haberler
Fransa'da koronavirüs nedeniyle bir günde 588 kişi öldü
Türkiye beşik gibi! Van’ın ardından Hatay’da da deprem oldu Haberler
Türkiye beşik gibi! Van'ın ardından Hatay'da da deprem oldu
20 yaş ve altındaki çalışanların durumu ne olacak? Soylu yanıt verdi Haberler
20 yaş ve altındaki çalışanların durumu ne olacak? Soylu yanıt verdi
İşte madde madde yeni koronavirüs tedbirleri! Uymayana ceza var Haberler
İşte madde madde yeni koronavirüs tedbirleri! Uymayana ceza var
Koronavirüsten ölen Cemil Taşçıoğlu’nun adı şehir hastanesine verilecek Haberler
Koronavirüsten ölen Cemil Taşçıoğlu'nun adı şehir hastanesine verilecek
Erdoğan ilan etti: 20 yaşın altındakilere sokağa çıkma yasağı getirildi Haberler
Erdoğan ilan etti: 20 yaşın altındakilere sokağa çıkma yasağı getirildi
İstanbul’da bir vakanın kaç kişiye virüs bulaştırdığı belli oldu Haberler
İstanbul'da bir vakanın kaç kişiye virüs bulaştırdığı belli oldu
Bakan Koca, koronavirüsten ölenlerin yaş ortalamasını açıkladı Haberler
Bakan Koca, koronavirüsten ölenlerin yaş ortalamasını açıkladı

Son Dakika Güncel Haberleri

21:44: İstanbul'da maske takmayan toplu taşımayı kullanamayacak - Haber 21:44: Yeni tip koronavirüs ile ilgili son 24 saatte dünyada yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. - Haber 21:44: "Yaren" belgesel filminin prömiyeri online olarak gerçekleşti - Haber 21:42: Eren Holding'den "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına 11 milyon TL'lik destek - Haber 21:42: Akdeniz'de 4,7 büyüklüğünde deprem - Haber 21:27: Son Dakika: Hatay'da 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Haber 21:21: Sokağa çıkma yasağı sonrası 20 yaş ve altındaki çalışanların durumu ne olacak? Süleyman Soylu yanıt verdi - Haber 21:00: Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 6 bin 507'ye yükseldi - Haber 20:48: Son dakika: Türkiye'de koronavirüs salgınını önlemek amacıyla 4 yeni tedbir alındı - Haber 20:41: Koronavirüsten ölen Cemil Taşçıoğlu'nun adı Okmeydanı Şehir Hastanesi'ne verilecek - Haber