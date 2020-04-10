Kastamonu'da bir köy daha karantinaya alındı
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde bir köy daha karantinaya alındı.
10.04.2020 08:44 | Son Güncelleme: 10.04.2020 08:44
Bozkurt İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile Bozkurt ilçesine bağlı Kızılcaelma Köyü, korona virüs tedbirleri kapsamında 14 gün karantinaya alındı.
Alınan karantina kararında, "Kızılcaelma köyümüzde birden fazla vatandaşımızda korona virüs (Kovid-19) bulgusuna rastlanması, köyde oturan vatandaşların ikazlara riayet etmedeki isteksizliği, ilgili kişilerin beyanındaki çelişkilerden dolayı olası bir yayılmayı engellemek için köyün tamamının 14 gün süre ile karantinaya alınmasına karar verildi" denildi. - KASTAMONU
Kaynak: İHA