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Kastamonu'da bir köyün karantinası kaldırıldı

Kastamonu'nun merkeze bağlı Talipler köyünde karantina uygulaması kaldırıldı.

27.04.2020 15:52 | Son Güncelleme: 27.04.2020 17:22
Kastamonu'da bir köyün karantinası kaldırıldı
Kastamonu'nun merkeze bağlı Talipler köyünde karantina uygulaması kaldırıldı.

İl Hıfzıssıhha Kurulu toplantısı Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantının ardından Kastamonu Valiliğince yapılan açıklamada, Kastamonu'da merkeze bağlı Talipler köyü Şadibey bağlısında başlatılan karantina uygulamasının İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince Talipler köyünde yapılan sağlık kontrolleri neticesinde pozitif vak'a kalmadığından ve şüpheli vak'aya da rastlanılmadığından sonlandırılmasına karar verildiği belirtildi.

Ayrıca aynı açıklamada, "Doğanyurt ve Azdavay ilçeleri dahilinde yeni vak'a görülme süresinin 15 günü geçmesi ve temaslı vak'anın da olmaması nedeniyle bu ilçelerde ikamet eden 20-65 yaş aralığında olanlarla sınırlı olmak kaydıyla köyden kendi ilçe merkezlerine, kendi ilçe merkezlerinden de köylerine sosyal mesafe, maske takma, seyahat ettikleri aracın koltuklarının en fazla yüzde 50'sinin dolu olması kurallarına uymak şartıyla seyahatlere izin verilmesine, iş bu kararların ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine, karar gereğince görevi bulunan kurum ve kuruluşlar tarafından uygulamanın takip edilmesine, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince idari yaptırım uygulanması başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanun'un ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına oy birliği ile karar verildi" denildi. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

Etiketler: İl Sağlık Müdürlüğü, Karadeniz, Kastamonu, Güncel, Haber
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