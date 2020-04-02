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Kastamonu'da çalışan orman işçileri sincap yavrularına sahip çıktı

Kastamonu'da çalışan orman işçileri sincap yavrularına sahip çıktı Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde ormanlık alanda kesim yapan orman işçileri, sincap yavrularını buldu.

02.04.2020 13:46 | Son Güncelleme: 02.04.2020 13:47
Kastamonu 'da çalışan orman işçileri sincap yavrularına sahip çıktı
KASTAMONU - Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde ormanlık alanda kesim yapan orman işçileri, sincap yavrularını buldu. Yavruları gözetim altına alan ekipler, ardından Doğa Koruma ve Milli Park Müdürlüğü ekiplerine sincap yavrularını teslim etti.
Hanönü ilçesinde ormanlık alanda kesim yapan orman işçileri, işaretlenen bir ağacı kesti. Ağacın gövdesinde korkmuş bir şekilde 6 adet sincap yavrusu buldu. Orman işçilerinin fark ederek bulduğu sincap yavruları, ardından Kastamonu'dan çağrılan Doğa Koruma ve Milli Park Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Sincap yavrularını alan ekipler, ardından Kastamonu'ya geldi. Sincap yavruları, Kastamonu'da Veteriner Hekim kontrolünde bakım süreleri tamamlandığında ait oldukları doğaya tekrar salınacağı öğrenildi. Kastamonu’da çalışan orman işçileri sincap yavrularına sahip çıktı

Kaynak: İHA

Etiketler: Kastamonu, Hanönü, Genel

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Kastamonu'da çalışan orman işçileri sincap yavrularına sahip çıktı
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