Kastamonu'da çalıştıracak adam bulamayan esnaf dertli

01 Aralık 2018 Cumartesi 11:14



01 Aralık 2018 Cumartesi 11:14

Kastamonu'da çalıştıracak adam bulamayan esnaf dertliİşverenler, teorik eğitimin değil pratik eğitimin istiyor6 aydır asılı kalan "Eleman aranıyor" ilanına başvuran yokKASTAMONU - Kastamonu'da garson, makineci ve kasiyer olarak çalıştıracak eleman bulamayan işverenler, teorik eğitimden çok pratik eğitimlerin yapılmasını istiyor. Bazı işverenler 6 ay önce astıkları elaman aranıyor ilanlarının talep gelmediği için halen camda asılı kaldığını söylediler. İŞKUR Kastamonu İl Müdürlüğü tarafından yapılan 2018 yılı İşgücü Piyasası Analiz Sonuçlarına göre il bazında en çok ihtiyaç duyulan mesleklerin garson, makineci ve kasiyer olduğu belirlendi. İlde hizmet veren tekstil, restoran ve market işletmecileri bu sorunun çözülmesi için teorik eğitimden pratik eğitime geçilmesi gerektiğini ifade ettiler. 315 iş yeri ile yüz yüze yapılan analiz sonuçları ile eleman sorunları ortaya koyulan işverenlerden bazıları iş yerlerinin camlarına astıkları elaman ilanlarını 6 ay geçmesine rağmen kaldıramadıklarını söylediler."Eğitim sisteminin mutlaka uygulamalı sisteme geçmesi lazım"Kastamonu'da 14 seneden beri tekstil sektörü ile uğraşan Abidin Dilek, eleman azlığının önlenmesi için eğitim sisteminde değişikliğe gidilmesi gerektiğini söyledi. Dilek, "Eğitim sisteminin mutlaka uygulamalı sisteme geçmesi lazım. Kız meslek liselerindeki ustaları oraya alarak bunu iyi bir şekilde meraklı olan öğrenciler, fırında ekmek pişirmek istiyorsa lokantaya gitsin. Benim gibi tekstilde çalışmak istiyorsa oraya. Kendi sevdiği yöne yönlendirerek bu ara elaman boşluğunu bu şekilde kapatabiliriz. Yoksa ara elemanı başka türlü çözme şansımız yok" şeklinde konuştu."6 aydan beri 'Garson aranıyor' diye yazdık ama bir türlü bulamadık"Restoranının camından "garson aranıyor" yazısını 6 ay boyunca indirmediğini belirten Restoran işletmecisi İbrahim Bulanıkoğlu, "Garson talebimiz çok var bizim. 6 aydan beri 'Garson aranıyor' diye yazdık ama bir türlü garson bulamadık. Eleman yetişmiyor, eleman yok. Garson bulamıyoruz, vatandaş dışarıda geziyor. Ama çalışmaya geldiğinde 'İş yok' diyor. Gocunuyorlar, bu şekilde bir şikayet var. 6 aydan beri ben garson arıyorum bulamıyorum. Garson yok. Vatandaş 16 yaşından 20 yaşına kadar okuyor. 20 yaşına kadar okuduktan sonra askerliği geliyor. Askerlikten sonra belli bir yaşı geldiğinde meslek sahibi olamıyor. Bu çocuk ne yapıyor okuldan çıktıktan sonra askerden geliyor boş geziyor. Elinde bir mesleği yok herhangi bir işten anlamaz" ifadelerini kullandı."Üniversite okudukları için işlerimizi beğenmiyorlar"Üniversite mezunlarının iş beğenmediklerini ifade eden 15 yıllık market işletmecisi Cemal Kebeci, "Bizim işimiz okulu olmayan daha önce eğitimi olmayan teoride değil de pratikte öğrenilmesi gereken bir meslek kasiyerlik konusunda dönem dönem problemlerimiz oluyor. En büyük problemimiz şudur: gelen arkadaşların birçoğu lisans veya ön lisans mezunu yani üniversite mezunu iki yıllık ya da dört yıllık tabi şimdi farklı beklentiler içindeler. Üniversite okudukları için bizim işlerimizi beğenmiyorlar. Yani öncelikle bu egonun kırılması gerekiyor. Yani olabilir lisans, ön lisans okumuş olabilir ama sonuç itibariyle bizim işimizde kutsal bir meslek biz burada insanlara hizmet ediyoruz. Alnımızın teri ile para kazanıyoruz. Mesela daha önceden bir sınava girmiş kazanamamış bekleyip bir daha hazırlanan çalışarak gerçek hayatı anlayan yaşayıp başarılı olan bir sürü personelimiz var. Şimdi öğretmen ve hakim olanlar var. Buda bizi mutlu ediyor" diye konuştu.