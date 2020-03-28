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Kastamonu'da cenaze namazı jandarma kontrolünde kılındı

Kastamonu'nun Cide ilçesinde şehir dışından gelen cenaze jandarma kontrolünde kılınarak defnedildi.

28.03.2020 17:00 | Son Güncelleme: 28.03.2020 17:01
Kastamonu'da cenaze namazı jandarma kontrolünde kılındı
Kastamonu 'nun Cide ilçesinde şehir dışından gelen cenaze jandarma kontrolünde kılınarak defnedildi.

Korona virüs önlemleri kapsamında vatandaşların kalabalık gruplar halinde bir araya geldiği tüm her yerin yasaklanmasının ardından cenaze namazları ve defini konusunda Cide'de önlemler alınıyor. İstanbul'da yaşamını yitiren ve cenazesi Cide ilçesine getirilen 73 yaşındaki Mevlüde Ay, alınan tedbirler kapsamında Gebeş köyü mezarlığında sadece 10 kişinin katılımıyla defnedildi. Cenaze törenine,

katılmak isteyen 65 ve üstü kişilere ise izin verilmedi.

Cenaze namazı vakit beklenmeden mezarlıkta kılınan defin işlemine, Cide Kaymakamlığı tarafından jandarmalar görevlendirildi. Cami avlusu yerine mezarlıkta kılınan cenaze merasimine gelen jandarma personeli, cenazeye katılacak vatandaşların eldiven, maske takmasını ve cenaze namazının saf tutmayarak sosyal mesafeyi koruyarak kılınmasına izin verdi.

Cide'de Korana virüs salgınına önlem için tüm alanlarda üst düzey tedbirler uygulayan ilçe Kaymakamı Ali Açıkgöz, cenaze merasimlerinde de aynı tedbirlerin uygulandığını belirtti.

Aldıkları tedbirlerin vatandaşların güvenliği için olduğunu ifade eden Açıkgöz, "Cenaze için hazırlık başlamadan önce imamlarımız ve muhtarlarımızla gerekli tedbirleri alıp vatandaşlarımıza bilgilendirici anonsları-mızı sürekli olarak gerçekleştiriyoruz. Özellikle 65 yaş üzerinden katılım için çok talep olmasına rağmen kesinlikle buna izin vermiyoruz. Tüm cenaze merasimlerinde kolluk kuvvetlerimizde yer alarak vatandaşlarımızın güvenliğini ve hijyen kurallarına uymalarını sağlıyoruz" dedi. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

Etiketler: Kastamonu, Jandarma, Cide, Güncel

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