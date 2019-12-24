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Kastamonu'da çıkan yangında 3 ev ve samanlık zarar gördü

Kastamonu'nun Cide ilçesinde çıkan yangında 3 ev ve samanlık yandı.

24.12.2019 10:04 | Son Güncelleme: 24.12.2019 10:04 Kastamonu'da çıkan yangında 3 ev ve samanlık zarar gördü
'nun ilçesinde çıkan yangında 3 ev ve samanlık yandı.
Alınan bilgiye göre, Kezağzı köyü Mödüllü Mahallesi'nde Seyfettin Turgut'a ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangın, yakınındaki Remzi Turgut ve Yakup Turgut'a ait evler ile Selahattin Turgut'a ait samanlığa sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Cide Belediyesi ve Orman İşletme Müdürlüğüne ait ekipler ile vatandaşlar, yangına müdahale etti.
Yangında Seyfettin ve Remzi Turgut'a ait evler ile Selahattin Turgut'a ait samanlık tamamen yanarken Yakup Turgut'a ait evde maddi hasar oluştu.
Yaz aylarında kullanılan evlerin boş olduğu belirtildi.

Yakup Turgut, Kastamonu, Cide, Güncel

Kaynak: AA

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