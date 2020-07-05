Kastamonu'da çıkan yangında bir ev, 2 samanlık ve ahır yandı

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde çıkan yangında üç katlı ev, 2 samanlık ve ahır yandı.

05.07.2020 10:20 | Son Güncelleme: 05.07.2020 10:49
Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde çıkan yangında üç katlı ev, 2 samanlık ve ahır yandı.
Yarışlar köyü Karayaprak Mahallesi'nde Salih Bakırcı'ya ait samanlıkta henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangın Bakırcı'ya ait 3 katlı eve ve ahıra da sıçradı.
Yangına İhsangazi, Araç ve Kastamonu itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü arazözü ve Özel İdare yangın söndürme tankerleri tarafından müdahale edildi.
Yangında, 3 katlı ev, 2 samanlık ve ahır kullanılamaz hale geldi.
Bakırcı'nın 8 yıl önce de ahşap evinin yandığı öğrenildi. Kastamonu’da çıkan yangında bir ev, 2 samanlık ve ahır yandı

Kaynak: AA

Etiketler: İhsangazi, Kastamonu, Güncel, Haber
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