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Kastamonu'da çıkan yangında koruluk, otomobil ve traktör yandı

Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde çıkan yangında koruluk, otomobil ve traktör yandı.

10.02.2020 14:36 | Son Güncelleme: 10.02.2020 14:42Kastamonu'da çıkan yangında koruluk, otomobil ve traktör yandı
'nun Devrekani ilçesinde çıkan yangında koruluk, otomobil ve traktör yandı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı İnciğez köyünde Mehmet Ali Kırdı'ya ait korulukta henüz belirlenemeyen nedenden yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangın, otomobil ve traktöre sıçradı.
Çevredekilerin vermesi üzerine olay yerine sevk edilen Devrekani Belediyesi İtfaiye ekipleri, yangını diğer evlere sıçramadan söndürdü.
Yangında Mehmet Ali Kırdı'ya ait koruluk yandı, traktör ve otomobil kullanılamaz hale geldi.

Kastamonu, Güncel

Kaynak: AA

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