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Kastamonu'da cinayet: 2 kişi pompalı tüfekle vurularak öldürüldü

Kastamonu'da cinayet: 2 kişi pompalı tüfekle vurularak öldürüldüKASTAMONU - Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde meydana gelen olayda ilçede nakliyecilik yapan kamyoncu esnafları arasında çıkan olayda 2 kişi pompalı tüfekle vurularak öldürüldü.

31.10.2019 11:05
Kastamonu'da cinayet: 2 kişi pompalı tüfekle vurularak öldürüldü
KASTAMONU - Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde meydana gelen olayda ilçede nakliyecilik yapan kamyoncu esnafları arasında çıkan olayda 2 kişi pompalı tüfekle vurularak öldürüldü.
Alınan bilgiye göre, Hanönü ilçesinde faaliyet gösteren bakır madeni fabrikasından Samsun iline bakır madeni çeken Hüseyin Erkan ile Hanönü Kamyoncular Derneği Başkanı Hüseyin Çorbacı arasında tartışma çıktı.
Küreçayı köyünde ikamet eden Hüseyin Erkan evinden pompalı tüfeğini alıp ilçe merkezinde bulunan bir kahvenin önünde oturan Hüseyin Çorbacı ile Gelinbükü mahalle muhtarı Mehmet Özcan'a pompalı tüfekle ateş açtı.
Olayda Hüseyin Çorbacı ve Mehmet Özcan ağır yaralandı. Yaralılar 112 Acil servis ekipleri tarafından Hanönü Toplum Sağlığı Merkezi'ne götürüldü ve yoğun uğraşlara rağmen kurtarılamadı.
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Olaydan sonra kaçan Erkan, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Olayla ilgili inceleme sürdürülüyor.
Kastamonu'da cinayet: 2 kişi pompalı tüfekle vurularak öldürüldü

Kastamonu, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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