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Kastamonu'da dehşet...Tartıştığı komşusunun eşini öldürdükten sonra intihar etti

Kastamonu'da dehşet...Tartıştığı komşusunun eşini öldürdükten sonra intihar ettiKASTAMONU – Kastamonu'da tartıştığı komşusunun eşini beylik tabancasıyla vurarak öldüren şahıs, ardından intihar etti.

07.04.2020 22:06 | Son Güncelleme: 07.04.2020 22:07
Kastamonu 'da dehşet...Tartıştığı komşusunun eşini öldürdükten sonra intihar etti
KASTAMONU – Kastamonu'da tartıştığı komşusunun eşini beylik tabancasıyla vurarak öldüren şahıs, ardından intihar etti.
Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'da Kuzeykent Mahallesi Huzurkent Sitesinde bir süredir aralarında anlaşmazlık olan ve kavga eden iki komşu, bugün de bilinmeyen bir nedenden ötürü kavga etti. Kavgada sinirlerine hakim olamayan 53 yaşındaki emekli öğretmen İlhan P, komşusunun eşi olan 38 yaşındaki Gülşen T'yi sitenin önünde beylik tabancıyla vurarak öldürdü. Ardından İlhan P. de, aynı tabanca ile intihar etti. Ağır yaralanan her iki şahısta, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen İlhan P. ve Gülşen T, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Geniş güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, yaşanan olayla ilgili incelemede bulundu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Kastamonu’da dehşet...Tartıştığı komşusunun eşini öldürdükten sonra intihar etti

Kaynak: İHA

Etiketler: Kastamonu, 3. Sayfa

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Kastamonu'da dehşet...Tartıştığı komşusunun eşini öldürdükten sonra intihar etti
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