Kastamonu'da deprem tatbikatı

Kastamonu
İl Afet Müdahale Planı (TAMP-Mersin) kapsamında deprem ve afet tatbikatı gerçekleştirildi.
Şehirde yaşanabilecek herhangi bir afete müdahalede görev alacak grupları sahada denemek, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşları arasında iş birliğini artırmak amacıyla İl Afet Müdahale Planı Saha Tatbikatı gerçekleştirildi.
Tatbikata Kastamonu Belediyesi İtfaiyesi, AFAD, jandarma, UMKE, 112 Acil Servis ve Türk Kızılayından yaklaşık 60 kişi katıldı.
Tatbikatta, senaryo gereği yaşanan deprem nedeniyle yıkılan ve hasar oluşan binalarda yangın çıktı.
Deprem anında bir binanın çöktüğünü, binanın içinde ve park halindeki bir otomobilde yaralıların bulunduğunu öğrenen ekipler, olay yerine hareket etti.
Farklı birimlerdeki ekiplerce koordineli gerçekleştirilen tatbikatta enkaz altında ve otomobilin içinde kalan vatandaşlar kurtarılıp hastaneye kaldırıldı.
İtfaiye tarafından çıkan yangına müdahale edilirken, Türk Kızılayı ekipleri de kurulan çadırda yaralılar ile yakınlarına hizmet verdi.
Kastamonu Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürü Ekrem Küçükbayram, tatbikata katılan personele teşekkür ederek, "2019'un ilk etap tatbikatını sorunsuz şekilde tamamladık. Ekim ayında daha kapsamlı bir çalışma yapacağız." dedi.