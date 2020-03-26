Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Kastamonu'da dışarıdan köylere gelenlere karantina kararı

Kastamonu İl Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı karar gereği Kastamonu'ya il dışından gelen kişilerin 15 gün boyunca il ya da ilçelerdeki otellerde karantina altına alınacak.

26.03.2020 18:08 | Son Güncelleme: 26.03.2020 18:08
Kastamonu'da dışarıdan köylere gelenlere karantina kararı
Kastamonu İl Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı karar gereği Kastamonu'ya il dışından gelen kişilerin 15 gün boyunca il ya da ilçelerdeki otellerde karantina altına alınacak.

Vali Yardımcısı Vedat Yılmaz başkanlığında toplanan Kastamonu İl Hıfzıssıhha Kurulunda alınan kararlar doğrultusunda mevsimlik işçiler başta olmak üzere tarımsal üretimde çalışan vatandaşların barınma ve çalışma alanlarının Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından sürekli kontrol edilmesi, tarım işçilerinin ulaşım koşullarının sağlanması tavsiye edildi.

Komşu, akraba gibi aile ziyaretlerinin zorunlu olmadıkça yapılmaması tavsiyesinde bulunan Kastamonu İl Hıfzıssıhha Kurulu, ayrıca başka yerleşim yerinden köylere gelen kişilerin muhtarlıklar tarafından boş bir eve yerleştirilmesine ve 15 gün süreyle insanlarla temas kurmasının engellenmesine, ihtiyaçlarının ise muhtarlıklarca bedeli gelen kişiler tarafından ödenmek kaydıyla karşılanmasına karar verdi.

İl merkezine dışarıdan gelenlerin ise bedeli kendisi tarafından ödenmek kaydıyla 15 gün süreyle otellerde konaklamaları, bu süre içinde insanlarla temas kurmaları ve süre dolmadan ziyaret gerçekleşmelerinin yasaklanmasının kararlaştırıldığı İl Hıfzıssıhha Kurulunda alınan kararda, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanların yakınları tarafından ziyaretlerinin durdurulmasına, ancak ihtiyaçlarının yakınlarınca kapıdan vermek kaydıyla karşılanmasını kararlaştırdı. Ayrı kararda bu kişilerle aynı adreste ikamet edenlerden çalışma gibi nedenlerle dışarıyla teması olanların hane içinde sosyal mesafeleri korumaları tavsiye edildi.

İl Genel Meclisinin nisan, mayıs ve haziran ayındaki toplantıları ertelendi, olağanüstü toplantı yapılmasının gerekli olduğu durumlarda buna sağlık tedbirleri alınarak izin verileceği kaydedildi. - KASTAMONU
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: İHA

Etiketler: Kastamonu, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Kastamonu'da dışarıdan köylere gelenlere karantina kararı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Ece Seçkin’den takipçilerini güldüren karantina paylaşımı Haberler
Ece Seçkin'den takipçilerini güldüren karantina paylaşımı
Kimlere koronavirüs testi yapılmalı? Bakan Koca tek tek sıraladı Haberler
Kimlere koronavirüs testi yapılmalı? Bakan Koca tek tek sıraladı
Bakırköy Adliyesi’nde koronavirüs vakası! Mahkemeler karantinaya alındı Haberler
Bakırköy Adliyesi'nde koronavirüs vakası! Mahkemeler karantinaya alındı
Van’da üretilen ve havadaki virüsleri öldüren cihaz için talep patlaması yaşanıyor Haberler
Van'da üretilen ve havadaki virüsleri öldüren cihaz için talep patlaması yaşanıyor
Emine teyze ’Kuzularım aç yem istiyorum’ dedi, gönüllüler torun sandı Haberler
Emine teyze "Kuzularım aç yem istiyorum" dedi, gönüllüler torun sandı
Videosu ilgi gören Tevhide nine, herkesi yazın bahçesine davet etti Haberler
Videosu ilgi gören Tevhide nine, herkesi yazın bahçesine davet etti
Her yerde aranan yaşlı adam, sulama kanalında bu halde bulundu Haberler
Her yerde aranan yaşlı adam, sulama kanalında bu halde bulundu
Koronavirüsün Türkiye’de yayılımına dair 3 senaryo hazırlandı Haberler
Koronavirüsün Türkiye'de yayılımına dair 3 senaryo hazırlandı

Son Dakika Güncel Haberleri

19:00: Doğu Akdeniz'de Kovid-19 tedbirleri - Haber 19:00: Elazığ ve Diyarbakır'da trafik ışıklarında "evde kal" çağrısı - Haber 19:00: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Koronavirüs salgını G20'nin iş birliği ve uzlaşı ruhunun önemini bir kez... - Haber 19:00: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu süreçte yönlendirici olmak, sorumluluk almak ve küresel ölçekte iş... - Haber 18:58: Meteorolojiden sıcaklar düşecek uyarısı - Haber 18:51: ABD, Maduro'nun yakalanması için 15 milyon dolar ödül koydu - Haberler 18:10: Bakan Koca'dan koronavirüs testi açıklaması: Testin gerekliliğine, şikayetlere bakarak hekim karar verir - Haber 18:00: Bakırköy Adliyesi'nde görevli bir kişide koronavirüs tespit edildi, mahkemeler karantinaya alındı - Haber 17:24: ABD'de koronavirüs vakaları 70 bine yaklaştı, ölü sayısı 1046'ya çıktı - Haber 17:22: Koronavirüsün Türkiye'de yayılımına dair 3 senaryo! Etkin tedbirlerle salgın nisan sonunda kontrol altına alınabilir - Haber 16:52: Koronavirüse yakalanan İtalyan hasta, yaşadıklarını anlattı: Bu virüs, semptomları olmayanların ayaklarıyla yürüyor - Haber 15:42: Yaşlı vatandaşa bağırıp üzerine yürüyen polis memuru görevden uzaklaştırıldı - Haberler