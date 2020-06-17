Kastamonu'da dolu ve sağanak
Kastamonu'da sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.
17.06.2020 18:48 | Son Güncelleme: 17.06.2020 19:12
Yağış dolayısıyla bazı caddelerde su birikintisi oluştu, belediye ekipleri tıkanan rögarları açmak için çalışma yaptı.
Oluşan su birikintileri zaman zaman vatandaşlara zor anlar yaşattı. Bazı vatandaşlar şemsiyeleriyle bazıları da duraklara sığınarak yağmurdan korunmaya çalıştı.İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, trafiğin yoğun olduğu kavşaklarda sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.
Kaynak: AA