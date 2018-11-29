Kastamonu'da "Dostluk, Kardeşlik" Sergisi

Kastamonu
'da, Türkiye
, İran
ve Azerbeycan
'dan ressamların eserlerinin yer aldığı "dostluk, kardeşlik" sergisi açıldı.
Belediye Hizmet Binası giriş katında açılan sergide, 32 ressamın çeşitli tekniklerle yaptığı yaklaşık 100 eser sanatseverlerin beğenisine sunuldu.
Belediye Başkanı Tahsin Babaş
, serginin açılışında yaptığı konuşmada, Kastamonu'nun 2018 yılı Türk Dünyası Kültür Başkenti ilan edildiğini anımsattı.
Bu kapsamda birçok etkinlik düzenlediklerini ifade eden Babaş, serginin de ilişkilerin gelişmesi açısından önemli olduğunu söyledi.
Sergi koordinatörü Elnure Cebrailova, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kastamonu'ya mayıs ayında geldiğini ve şehri çok beğendiğini anlattı.
Kastamonu'daki kültürden etkilendiğini dile getiren Cebrailova, şöyle konuştu:
"Ben daha önce de sanatçıları bir araya topluyordum. Burada da toplama kararı aldım. Onlara Kastamonu'yu o kadar çok tarif ettim ki onlar da 'bu şehri, bu kültürü, insanları, ortamı biz görmeliyiz' dediler. Sergiye İran ve Azerbaycan
olmak üzere Türkiye'den de katılımcılar oldu. Burada yaklaşık 100'e yakın eser var. Yağlı boya, sulu boya ve birçok alanda eser var."
Sergi, 2 Aralık
Pazar gününe kadar açık olacak.
İran,Türkiye,Kastamonu
29 Kasım 2018 Perşembe 21:23