04.07.2019 13:58
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Kastamonu'da durdurulan otomobilde uyuşturucu ele geçirildi

Kastamonu

KASTAMONU'da, jandarma ekiplerince durdurulan otomobilde yapılan aramada 100 ecstasy hap ile 100 gram skunk ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

KASTAMONU'da, jandarma ekiplerince durdurulan otomobilde yapılan aramada 100 ecstasy hap ile 100 gram skunk ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı.
Jandarma ekipleri, İstanbul'dan Kastamonu'ya otomobil ile uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaştı. Ekipler, plakası belirlenen otomobili 15 Temmuz İstiklal Tüneli mevkiinde durdurdu. Otomobilde yapılan aramada, 100 ecstasy hap ile 100 gram skunk ele geçirildi. Araçta bulunan A.S, Ö.B. ve H.Y. gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 kişi, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


- Kastamonu
Kaynak: DHA
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