Haberler » Güncel » Kastamonu'da eğitime kar engeli - Haber

Kastamonu'da eğitime kar engeli

Kastamonu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle kent merkezinde taşımalı eğitim yapan okullar ile 17 ilçede yarın eğitime ara verildi.

09.02.2020 19:00 | Son Güncelleme: 09.02.2020 19:00Kastamonu'da eğitime kar engeli
'da etkili olan kar yağışı nedeniyle kent merkezinde taşımalı eğitim yapan okullar ile 17 ilçede yarın eğitime ara verildi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, , Daday, Çatalzeytin, Doğanyurt, İhsangazi ve Pınarbaşı ilçelerinde tüm okulların, kent merkezinde ise taşımalı eğitim yapan okulların pazartesi günü tatil edildiği belirtildi.
Daha önce yapılan açıklamada, Ağlı, Küre, Şenpazar, Hanönü, Araç, Devrekani ve Seydiler ilçelerindeki tüm okullarda, Bozkurt, Taşköprü ve Cide ilçelerinde taşımalı eğitim yapan okullarda, İnebolu ilçesinde ise lise ve dengi okullar hariç diğer okullarda yarın eğitime ara verildiği duyurulmuştu.

Kastamonu, Azdavay, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

01:00  9 Şubat Pazar İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
23:59  Günlük burç yorumları 9 Şubat 2020 Pazar (Haftalık burç yorumları)
12:32  Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor maçı ne zaman? Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
12:14  Meryem Kasap kimdir? Survivor'a katılan Meryem Kasap kaç yaşında, nereli?
12:07  Survivor 2020'de kimler var? Survivor 2020 kadrosu ünlüler - gönüllüler
9.02.2020 20:24:14