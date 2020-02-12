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Kastamonu'da eğitime kar engeli

Kastamonu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle kent merkezi, Tosya ve Hanönü ilçesinde bugün eğitime ara verildi.

12.02.2020 09:48 | Son Güncelleme: 12.02.2020 09:48Kastamonu'da eğitime kar engeli
'da etkili olan kar yağışı nedeniyle kent merkezi, ve ilçesinde bugün eğitime ara verildi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle il merkezi ve merkeze bağlı köyler ile Tosya ve Hanönü ilçesinde, okulların bugün tatil edildiği belirtildi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan ikinci açıklamada, Taşköprü, Devrekani, Seydiler, Daday ve Ağlı ilçelerinde de eğitim yapan okulların bugün tatil edildiği bildirildi.
Öte yandan kent merkezi ve Tosya ilçesinde hamile ve engellilerin de idari izinli sayılacağı ifade edildi.

Kastamonu, Hanönü, Tosya, Güncel

Kaynak: AA

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