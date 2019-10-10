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Kastamonu'da elektrik şebekesi ihalesi

Kastamonu'da yüksek gerilim (YG)-alçak gerilim (AG) elektrik şebekesi yapım işi için ihaleye çıkılacak.

10.10.2019 09:38Kastamonu'da elektrik şebekesi ihalesi
Kastamonu'da yüksek gerilim (YG)-alçak gerilim (AG) elektrik şebekesi yapım işi için ihaleye çıkılacak.
Kastamonu Taşköprü Organize Sanayi Bölgesi'nin konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Buna göre, YG-AG elektrik şebekesi yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere
işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif usulü ile ihale edilecek.
Sadece yerli isteklilerin katılabileceği ihalenin keşif bedeli 4 milyon 50 bin lira, geçici teminat bedeli ise 121 bin 500 lira olarak belirlendi.
Söz konusu ihale, 24 Ekim Perşembe günü saat 10.00'da Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Ankara Çankaya'daki yeni hizmet binasında yapılacak.

Organize Sanayi Bölgesi, Kastamonu, Taşköprü, Ekonomi

Kaynak: AA

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