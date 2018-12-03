Kastamonu'da "Engelsiz Yürüyüş" Düzenlendi

03 Aralık 2018 Pazartesi 15:37



03 Aralık 2018 Pazartesi 15:37

Kastamonu'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında engelliler ve vatandaşların katılımıyla "Engelsiz Kastamonu Yürüyüşü" düzenlendi.Türkiye Sakatlar Derneği Kastamonu Şubesi tarafından düzenlenen yürüyüş için, AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik, CHP Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı, Belediye Başkanı Tahsin Babaş ile üniversite öğrencileri ve engelliler, dernek binası önünde bir araya geldi.Engelliler, aileleri ve vatandaşlar ellerindeki "Siz hiç gözlerinizi bağlayıp annenizi görmeyi denediniz mi?", "Her insan bir engelli adayıdır", "Engel bedenlerde, aramızda engel yok", "Siz hiç tekerlekli sandalyede oturup koşmayı denediniz mi?" yazılı pankartlarla Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.Yürüyüşün ardından Türkiye Sakatlar Derneği Kastamonu Şube Başkanı Serhat Yolasığmazoğlu ile Belediye Başkanı ve derneğin üyesi Tahsin Babaş, Atatürk ve Şehit Şerife Bacı Anıtı'na çelenk sundu.Belediye Başkanı Babaş, yaptığı konuşmada, kendisinin de sakatlar derneğinin üyesi olduğunu hatırlatarak, "Engellilerin erişilebilirliği çok önemli. Bunu sağlamak bizim görevimiz. Şehir mimarisi, bina mimarisi açısından da bu işlerimizin bir an önce tamamlanması gerekiyor. Bunun için hem yerel hem de genelde çalışmalarımızı yürütüyoruz." dedi.Yolasığmazoğlu ise "Engelsiz Kastamonu" için birçok şeyin yapıldığını ve yapılmaya devam ettiğini belirterek, "Sizlerden istediğimiz bizlere destek olmanız. Bir anlık da olsa empati yapsanız neler yaşadığımızı anlayacak ve bu konuda neler yapılması gerekiyorsa beraberce yapılması için mücadele vereceğinize hiçbir kuşkumuz yok." diye konuştu.