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Kastamonu'da "engelsiz yürüyüş" düzenlendi

Kastamonu'da, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında engelliler ve vatandaşların katılımıyla "Engelsiz Kastamonu Yürüyüşü" gerçekleştirildi.

03.12.2019 12:44 | Son Güncelleme: 03.12.2019 12:44Kastamonu'da
'da, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında engelliler ve vatandaşların katılımıyla "Engelsiz Kastamonu Yürüyüşü" gerçekleştirildi.

Kastamonu Engelliler Platformu tarafından düzenlenen yürüyüş için Garnizon Komutanı Personel Albay Gamze Aydoğdu, Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Yurt ile üniversite öğrencileri ile engelliler, Kışla Parkı'nda bir araya geldi.
Engelliler, aileleri ve vatandaşlar ellerindeki "Bizi yüreğinizle dinleyin", "Engel bedenlerde, aramızda engel yok", "Siz hiç karanlığa uyandınız mı?" yazılı pankartlarla Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

Yürüyüşün ardından Türkiye Sakatlar Derneği Kastamonu Şube Başkanı Serhat Yolasığmazoğlu ile Kastamonu Görme Engelliler Derneği ve Özel Bireyler ve Aileleri Dayanışma Derneği tarafından Atatürk ve Şehit Şerife Bacı Anıtı'na çelenk sunuldu.
Yolasığmazoğlu, burada yaptığı konuşmada, hiçbir engellinin engelini isteyerek edinmediğini söyledi.
Engellilerin sosyal hayatta var olabilmesi için bazı önlemler alınması gerektiğine işaret eden Yolasığmazoğlu, "Engelli sorunları sadece engelliyi ilgilendirmez, bunlar sizlerin de sorunudur. Her sağlam insanın bir engelli adayı olduğunu unutmamalıyız. Bizler göremiyoruz, duyamıyoruz, işitemiyoruz, yürüyemiyoruz, bizlerin zihinleri anlamıyor ya da anlatamıyor. Bizler engelliyiz ama yine de insanız, insanca yaşamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Dünya Engelliler Günü, Cumhuriyet Meydanı, Kastamonu, Güncel

Kaynak: AA

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