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Kastamonu'da entegre fabrikasında yangın

Kastamonu'da entegre fabrikasının odunluk bölümünde çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Kastamonu'da entegre fabrikasında yangın
05.05.2020 09:41 | Son Güncelleme: 05.05.2020 09:42
Kastamonu'da entegre fabrikasının odunluk bölümünde çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor. Yangına çok sayıda ekip müdahale ediyor.

Edinilen bilgeye göre, Kastamonu'da Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir entegre fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle odunluk bölümünde yangın çıktı. Fabrikanın bahçesinde ster halinde bulunan odunların tutuşması üzerine ilk olarak fabrikanın yangın söndürme ekipleri yangına müdahale etti. İhbar üzerine Kastamonu Belediyesi ile Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğüne ait yangın söndürme ekipleri yangına müdahale etti. Uzun uğraşlara rağmen ster halindeki odunlar kontrol altına alınamadı. Yangının giderek büyümesi üzerine çevre ilçelerden de destek istendi.

Öte yandan yangın sonrasında jandarma ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Halen devam eden yangına ekiplerin müdahalesi devam ediyor. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

Etiketler: Kastamonu, 3. Sayfa, Haber
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