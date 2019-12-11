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Kastamonu'da feci kazada yaralanan şahıs Zonguldak'a sevk edildi

Kastamonu'da panelvan minibüsün karşı şeride geçerek çakıl taşı yüklü kamyona çarpması sonucu meydana gelen ve 3 kişinin öldüğü trafik kazasında ağır yaralanan Kerim Emik, ilk müdahalesinin ardından Zonguldak'a sevk edildi.

11.12.2019 16:37 | Son Güncelleme: 11.12.2019 16:42Kastamonu'da feci kazada yaralanan şahıs Zonguldak'a sevk edildi
'da panelvan minibüsün karşı şeride geçerek çakıl taşı yüklü kamyona çarpması sonucu meydana gelen ve 3 kişinin öldüğü trafik kazasında ağır yaralanan Kerim Emik, ilk müdahalesinin ardından 'a sevk edildi. Kazaya karışan ailenin İnebolu'dan Kastamonu'ya hastalanan çocuklarını muayene ettirmek ve hasta ziyareti yapmak için geldikleri öğrenildi.

Kastamonu'da 3 kişinin öldüğü kazada ağır yaralan şahıs, tedavisi için Zonguldak'a sevk edildi. Edinilen bilgiye göre Kastamonu-İnebolu karayolu üzerinde seyreden Salih Emik (67) idaresindeki 37 BF 334 plakalı panelvan minibüs, Seydiler ilçesine bağlı Yayla Mahallesi'ne geldiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak karşı şeride geçti. Hızını alamayan panelvan minibüs, karşı şeritte Cafer Kızıldağ (48) yönetimindeki 37 SE 563 plakalı çakıl taşı yüklü kamyon ile çarpıştı. Kazada panelvan minibüste bulunan 67 yaşındaki Salih Emik, kızı Saliha Genç (40) ve torunu 5 yaşındaki Yasin Emik hayatını kaybederken kamyon sürücüsü Cafer Kızıldağ ile minibüste bulunan Kerim Emik (37) ise yaralandı. Ağır yaralı Emik, Kastamonu'daki ilk müdahalesi sonrasında Zonguldak'a sevk edildi.

Öte yandan kazada 3 kişinin hayatını kaybettiği Emik ailesinin kazada ölen 5 yaşındaki Yasin Emik'i muayene ettirmek ve hasta olan yakınlarını ziyaret etmek amacıyla İnebolu'nun Göçkün köyünden Kastamonu Devlet Hastanesine gitmek üzere yola çıktıkları öğrenildi. - KASTAMONU

Zonguldak, Kastamonu, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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