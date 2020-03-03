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Kastamonu'da FETÖ'den yargılanan 5 sanıktan 1'ine hapis cezası

Kastamonu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi oldukları iddiasıyla yargılanan 5 sanıktan 1'ine hapis cezası verildi, diğerleri beraat etti.

03.03.2020 14:00 | Son Güncelleme: 03.03.2020 14:00Kastamonu'da FETÖ'den yargılanan 5 sanıktan 1'ine hapis cezası
'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi oldukları iddiasıyla yargılanan 5 sanıktan 1'ine hapis cezası verildi, diğerleri beraat etti.

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, terör örgütü üyesi oldukları iddiasıyla tutuksuz yargılanan Osman G, Hamza G, Fatih G. ve Esat B. ile avukatları katıldı. Cevdet Ç. ise duruşmaya gelmedi.
Esat B, duruşmada yaptığı savunmada, örgütle bir bağı bulunmadığını, örgüte yardım da etmediğini öne sürerek, hakkında beraat kararı verilmesini talep etti.
Diğer sanıklar da beraat talebinde bulundu.
Esat B'yi örgüte yardım ettiği iddiasıyla 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptıran mahkeme heyeti, diğer sanıkların ise beraatına hükmetti.

Kastamonu, Güncel

Kaynak: AA

3.03.2020 15:20:24