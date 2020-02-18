Haberler » Güncel » Kastamonu'da FETÖ'den yargılanan 5 sanıktan 3'üne hapis cezası - Haber

Kastamonu'da FETÖ'den yargılanan 5 sanıktan 3'üne hapis cezası

Kastamonu'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi oldukları iddiasıyla yargılanan 5 sanıktan 3'üne hapis cezası verildi, diğer iki sanık beraat etti.

18.02.2020 12:20 | Son Güncelleme: 18.02.2020 12:20Kastamonu'da FETÖ'den yargılanan 5 sanıktan 3'üne hapis cezası
'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi oldukları iddiasıyla yargılanan 5 sanıktan 3'üne hapis cezası verildi, diğer iki sanık beraat etti.

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, terör örgütü üyesi oldukları iddiasıyla tutuksuz yargılanan Harun G, Yasin S, Osman Ü. ve Cumhur Y. ile eşi Emine Y. katıldı.
Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini belirten Cumhur Y. ile eşi Emine Y, önceki duruşmalardaki ifadelerini tekrarladığını söyledi.
Suçsuz olduğunu iddia eden diğer sanıklar da beraat talebinde bulundu.
Sanıklardan Harun G'yi 6 yıl 3 ay, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan Cumhur Y'yi 3 yıl 9 ay, Emine Y'yi 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptıran mahkeme heyeti, diğer sanıkların ise beraatine hükmetti.

Kastamonu, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

10:56  DİB-MBSTS 2020 sınavı ne zaman? ÖSYM MBSTS kimler girebilir? MBSTS başvuru 2020
10:21  Umut Duygu kimdir? Umut Duygu nereli, kaç yaşında?
10:18  John Wick 2 filmi konusu nedir? John Wick 2 oyuncuları ve John Wick 2 özeti!
09:52  Burçin Terzioğlu kimdir? Burçin Terzioğlu, kaç yaşında nereli?
09:17  Ertem Eğilmez kimdir? Ertem Eğilmez nereli? Ertem Eğilmez biyografisi, hayatı
18.02.2020 13:43:48