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Kastamonu'da FETÖ'den yargılanan sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası

Kastamonu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi oldukları iddiasıyla yargılanan 4 sanıktan 1'ine hapis cezası verildi, diğerleri ise beraat etti.

26.02.2020 14:02 | Son Güncelleme: 26.02.2020 14:02Kastamonu'da FETÖ'den yargılanan sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası
'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi oldukları iddiasıyla yargılanan 4 sanıktan 1'ine hapis cezası verildi, diğerleri ise beraat etti.
Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, terör örgütü üyesi oldukları iddiasıyla tutuksuz yargılanan Çağlar G, Rumeysa K, E. ve Fatma İ. ile avukatları katıldı.
Sanıklardan Huriye E, savunmasında suçsuz olduğunu iddia ederek, beraatını talep etti.
Terör örgütüyle bir bağının bulunmadığını öne süren Huriye E, önceki duruşmalardaki ifadelerini tekrarladığını belirtti.
Diğer sanıklar da beraat talebinde bulundu.
Huriye E'yi FETÖ/PDY üyesi olmak suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptıran mahkeme heyeti, diğer sanıklar hakkında beraat kararı verdi.

Kastamonu, Huriye, Güncel

Kaynak: AA

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