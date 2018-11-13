Kastamonu'da Fetö/pdy Davası

13 Kasım 2018 Salı 16:53



13 Kasım 2018 Salı 16:53

Kastamonu'da FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmalar kapsamında haklarında dava açılan 6 sanığın yargılanmasına başlandı.Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, "silahlı terör örgütü üyesi oldukları" iddiasıyla tutuksuz yargılanan, aralarında eski öğretmenlerin de yer aldığı Mahiye Y, Cahit K, Fatma B, Serdal Ç, Yılmaz I. ve Mustafa Ö. ile avukatları katıldı.Fatma B, savunmasında, öğretmen olduğunu ve meslekten ihraç edildiğini söyledi.FETÖ ile evlendikten sonra tanıştığını belirten Fatma B, "Eşim ve ailesinin bu yapıyla ilgisi vardı. Eşimin kardeşi Türk okullarında çalışıyordu. Evlendikten sonra bu yapıyı tanıdım. Öncesinde bilmiyordum." dedi.Bank Asya hesabını, eşinin tavsiyesiyle açtığını kaydeden Fatma B, "Kayınpederim ve eşimin kardeşiyle olan hesap hareketlerimiz nedeniyle bu bankadan hesap açtırdım. Eşim polis olduğu için hesabı benim açmamı istedi. Sıkı bir tedbir anlayışları vardı. Mahkemede o da yargılandı. Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak bildiklerini anlattı. Bildiklerim bunlar. Beraatimi istiyorum." diye konuştu.Eşinin zaman zaman arkadaşlarıyla evde bir araya geldiğini anlatan Fatma B, "Ben yanlarına girmediğim için neler konuştuklarını bilmiyorum." ifadesini kullandı.Mustafa Ö. ise faizsiz olması nedeniyle Bank Asyada hesap açtırdıklarını savunarak, "Başıma böyle bir şey geleceğini bilseydim, kesinlikle hesap açtırmazdım. FETÖ ile bağını bilmiyordum." şeklinde konuştu.Cahit K. da hayatı boyunca hiçbir örgütle bağının olmadığını ileri sürdü. Cahit K, "Her zaman devletimin yanında oldum. Hiçbir örgütle bağım olamaz." şeklinde savunma yaptı.Diğer sanıklar da suçsuz olduklarını öne sürerek, beraatlerini talep etti.Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 23 Ocak 2019'a erteledi.