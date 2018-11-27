Kastamonu'da Fetö/pdy Davası

Kastamonu
'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 4 sanığın yargılanmasına başlandı.
Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "silahlı terör örgütü üyesi oldukları" iddiasıyla tutuksuz yargılanan eski Kastamonu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdür Yardımcısı Ali Y. ve eski huzurevi doktoru Dilek G. ile kurum çalışanları Ercan G. ve Aziz B. katıldı.
Ali Y, duruşmadaki savunmasında, terör örgütüyle herhangi bir ilgisi bulunmadığını öne sürdü.
Kimseyi toplantılara çağırmadığını iddia eden Ali Y, "Hakkımdaki beyanları kabul etmiyorum. ByLock kullandığım yönündeki iddiaları da kabul etmiyorum. Ben böyle bir programı ne indirdim ne de kullandım." dedi.
Ercan G. ise masum olduğunu savunarak, "Ben dini konulara meraklıydım. Ali Y, bunlarda dini sohbetler olduğunu söyledi. Bunun üzerine bir süre sohbetlerine katıldım." diye konuştu.
Babasının örgüte çok kızdığını belirten Ercan G, "Babam bunlara kızdığı için gitmemi istemiyordu. Bunun üzerine gitmeyi bıraktım." ifadesini kullandı.
Diğer sanıklar da suçsuz olduklarını ileri sürerek beraatlerini talep etti.
Mahkeme heyeti, eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.
Kastamonu