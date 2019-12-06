Haberler » Güncel » Kastamonu'da FETÖ sanığına 7,5 yıl hapis cezası - Haber

Kastamonu'da FETÖ sanığına 7,5 yıl hapis cezası

Kastamonu'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu iddiasıyla 10 yıl 6 ay hapse mahkum edilen sanık, Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden yargılandığı davada 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

06.12.2019 15:00 | Son Güncelleme: 06.12.2019 15:00Kastamonu'da FETÖ sanığına 7,5 yıl hapis cezası
'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu iddiasıyla 10 yıl 6 ay hapse mahkum edilen sanık, Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden yargılandığı davada 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu yargılanan Metin Tekinasa katıldı.
Tekinasa, tahliyesini talep ederek, "2016 yılından beri tutukluyum. Benim gibi olanlara 6 yıl 3 ay veya 7 yıl 6 ay ceza verildi. Cezamın düşürülmesini ve tahliyemi talep ediyorum." dedi.
Mahkeme heyeti, sanığın 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.
Tekinasa, 22 Mayıs 2018'deki duruşmada FETÖ'nün "bölge talebe mesulü" olduğu iddiasıyla 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmış ancak Yargıtay, cezanın fazla olduğu gerekçesiyle davanın yeniden görülmesine karar vermişti.

Kastamonu, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:54 İSTANBUL'DA KURT KAPANI 2019-19  DENETİMİ - Haber
15:54 Merzifon'da kış tedbirleri toplantısı yapıldı - Haber
15:54 TGC: "Kadın cinayeti haberlerinde ciddi sorunlar var" - Haber
15:54 Söke'de Kıbrıs gazilerine beratları takdim edildi - Haber
15:49 Kartal'da fırsat çadırında yüzde 70'e varan indirim - Haber
15:46 İmamoğlu, kendisini eleştiren vatandaşa esprili bir dille yanıt verdi: İstanbul'un enerji ihtiyacını karşılar - Haber
14:37 Ceren Özdemir'in ismi Beyoğlu'nda parka verildi - Haber
14:35 Cinsel istismara uğradığını ailesine söyledikten sonra intihar eden Ayşenur'un kuzeni serbest bırakıldı - Haber
14:29 Edremit eski Belediye Başkanı Kılıç hakkında "Rüşvet" suçundan yakalama kararı çıkarıldı - Haber
13:22 Son dakika: Selahattin Demirtaş'ın anne ve babasının da içinde bulunduğu araç kaza yaptı - Haber
6.12.2019 16:02:32