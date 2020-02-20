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Kastamonu'da FETÖ sanıklarına 6 yıl 3 ay hapis cezası

Kastamonu'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi oldukları iddiasıyla yargılanan 2 sanığa, 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

20.02.2020 16:28 | Son Güncelleme: 20.02.2020 16:28Kastamonu'da FETÖ sanıklarına 6 yıl 3 ay hapis cezası
'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi oldukları iddiasıyla yargılanan 2 sanığa, 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan Fatih K. ile Cihan A. katıldı.
Sanıklar, suçsuz olduklarını iddia ederek, beraat talebinde bulundu.
Örgütle bir bağlarının bulunmadığını öne süren sanıklar, önceki duruşmalardaki ifadelerini tekrarladıklarını belirtti.
Mahkeme heyeti, sanıkları, terör örgütü üyesi oldukları iddiasıyla 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.

Kastamonu, Güncel

Kaynak: AA

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