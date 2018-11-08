Kastamonu'da Fetö Soruşturmasında 1 Kişi Tutuklandı

Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 4 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan ve askerlik mesleğinden ihraç edilen bir kişi tutuklandı.
Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen eski astsubay Halil A. ile üniversite öğrencileri Musa Y., Sinan A.Y. ve Süleyman F.U., Kastamonu Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bulundukları adreslerden alındı. Eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda ayrıca şüphelilerin evlerinde de aramada yapıldı.
Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden meslekten ihraç edilen eski astsubay Halil A. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, üniversite öğrencileri Musa Y., Sinan A.Y. ve Süleyman F.U. ise tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrolle serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - KASTAMONU
Cumhuriyet Başsavcılığı,Kastamonu
08 Kasım 2018 Perşembe 18:25