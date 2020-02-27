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Kastamonu'da fırtına nedeniyle 2 katlı ahşap ev yıkıldı

Kastamonu'da etkili olan fırtına nedeniyle 2 katlı ahşap ev yıkıldı.

27.02.2020 21:10 | Son Güncelleme: 27.02.2020 22:03Kastamonu'da fırtına nedeniyle 2 katlı ahşap ev yıkıldı

'da etkili olan fırtına nedeniyle 2 katlı ahşap ev yıkıldı.

Merkeze bağlı köyünde Satı Kebecioğlu'na ait 11 kişinin yaşadığı iki katlı ahşap evden, kuvvetli rüzgar sırasında sesler gelmeye başladı.

Evde bulunanlar, tedirgin olunca dışarıya çıktı. Ev sakinlerinin çıkmasından bir süre sonra ev çöktü.

Ahır bölümünde bulunan ve enkaz altında kalan 6 küçükbaş hayvan, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından aile için geçici çadır kuruldu, Türk Kızılay Kastamonu Şubesince de yardımda bulunuldu.

Türk Kızılay Kastamonu Şube Başkanı Akif Güzel, olayın hemen ardından köye giderek 11 yatak, battaniye, mutfak malzemesi, gıda kolisi ve yaşam malzemesi yardımında bulunduklarını anlatarak, "Can kaybı olmaması bizim için büyük mutluluk. Vatandaşların bize emanet ettiği bağışları ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya devam edeceğiz." dedi.


Kastamonu, Hatipli, Güncel

Kaynak: AA

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