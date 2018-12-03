Kastamonu'da Fuhuş Operasyonu: 10 Gözaltı

Kastamonu
'nun Tosya
ilçesinde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 4'ü yabancı uyruklu kadın olmak üzere 10 şahıs gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre Tosya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 'fuhuşa teşvik, aracılık ve zorlama' suçlarından eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda Kırgızistan
, Azerbaycan
, Özbekistan
ve Türkmenistan
uyruklu 4'ü yabancı kadın olmak üzere 10 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda emniyet güçlerince N.D. (24), M.R. (28), İ.R. (39), N.Z. (24) isimli kadınlar ile M.S., H.D., D.T., H.A., T.Ö., O.K. ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürdü.
Olayla başlatılan ilgili soruşturma devam ediyor. - KASTAMONU
Tosya,Kastamonu
03 Aralık 2018 Pazartesi 14:51