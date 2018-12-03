Kastamonu'da Fuhuş Operasyonu

03 Aralık 2018 Pazartesi 17:12



03 Aralık 2018 Pazartesi 17:12

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı.Tosya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri tarafından ilçe merkezinde fuhuş yaptıkları ve fuhşa aracılık ettikleri belirlenen kişilere yönelik operasyon başlatıldı.Operasyonda Kırgızistan, Azerbaycan, Özbekistan ve Türkmenistan uyruklu N.D. (24), M.R. (28), İ.R. (39) ve N.Z. (24) isimli kadınlar ile M.S, H.D, D.T, H.A, T.Ö. ve O.K. gözaltına alındı.Şüphelilerin emniyetteki sorgu ve işlemleri devam ediyor.