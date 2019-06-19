19.06.2019 01:06
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Kastamonu'da fuhuş operasyonu: 27 gözaltı

Kastamonu

Kastamonu'da düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 27 zanlından 8'i tutuklandı.

Kastamonu'da düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 27 zanlından 8'i tutuklandı.
Taşköprü Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde başlatılan operasyonda Taşköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, il merkezinden gelen jandarma ekiplerinin de desteğiyle, fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek suçlarından haklarında gözaltına kararı verilen 27 kişinin yakalanması için çalışma başlattı.
İlk etapta 1'i yabancı uyruklu kadın olmak üzere 18 şüpheli yakalandı. İfadeleri alınan 4 kişi serbest bırakıldı.
Jandarmadaki işlemleri tamamlanarak mahkemeye sevk edilen 14 şüpheliden 8'i tutuklanarak cezaevine gönderildi, 6 kişi hakkında ise adlı kontrol kararı verildi.
Düzenlenen ikinci operasyonda gözaltına alınan 9 şüphelinin sorgusunun ise devam ettiği öğrenildi.
Kaynak: AA
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