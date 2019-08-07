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Kastamonu'da gastronomi festivali düzenlenecek

Kastamonu'da 27-28 Eylül tarihlerinde Kastrofest-Kastamonu Gastronomi Festivali düzenlenecek.

07.08.2019 16:43 Kastamonu'da gastronomi festivali düzenlenecek
Kastamonu'da 27-28 Eylül tarihlerinde Kastrofest-Kastamonu Gastronomi Festivali düzenlenecek.
Valiliğin himayesinde, Kastamonu Belediyesinin destekleriyle, Dünya Mirası Kastamonu İnsiyatifi (DMKİ) öncülüğünde, "Geleneğe Saygı, Geleceğe Miras" temasıyla gerçekleştirilecek festivale İtalyan ve Türk şefler katılacak.
Belediye Toplantı Salonu'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, şehrin zengin bir mutfak kültürü olduğunu söyledi.
Bu mutfak kültürünün henüz keşfedilmediğini anlatan Vidinlioğlu, "Böyle bir organizasyonun Kastamonu'ya çok büyük katkısının olacağına eminim. Gastronomi herkesi kucaklayan bir alan. Bu yıl fuar inşallah hepimize yol gösterici olacak. Hepimiz bir adım daha ileriye gitmek için çalışacağız. Bizim sevdamız Kastamonu. Belediye olarak imkanlarımız doğrultusunda katkı vereceğiz." dedi.
Proje sorumlusu Gülsen Kırbaş da festival hazırlıklarının devam ettiğini belirtti. Kastamonu mutfağının bugüne kadar İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlerde tanıtılmaya çalışıldığını ifade eden Kırbaş, şunları kaydetti:
"Gastronomi turizmde yükselen yıldız. Bu konu Kastamonu için çok önemli. Biz 'Taş yerinde ağırdır' ata sözünden yola çıktık. Biz yıllardan beri Ankara'da, İstanbul'da Kastamonu günleri yapıyoruz ama Kastamonu'da yapmıyoruz. Kastamonu içinde bir yemek festivali, gastronomiyi ön plana alan bir festival bugüne kadar yapılmadı. Artık herkesin Kastamonu'ya gelmesi ve bu lezzetleri yerinde denemesi gerekiyor. Kastamonu'nun geleneksel tatlarını tüm Türkiye'ye, hatta tüm dünyaya duyurmasını amaçladığımız Kastrofest, kentin gastronomi turizmi alanındaki tanıtımı için büyük bir adım olacak."
Gastronomi alanında dünyaca ünlü isimlerin de katılacağı etkinlikte geleneksel köy yemekleri, yemek yarışmaları, geleneksel Kastamonu mutfağını yansıtan atölyeler, sergi ve çocuk etkinlikleri yapılacak.
Festival kapsamında Mutfak Dostları Derneği öncülüğünde, gastronomi ve turizm dünyasından uzman isimlerin katılımıyla "Gıdanın Geleceği" başlıklı paneller ve söyleşiler düzenlenecek.

Kastamonu, Eylül, Güncel

Kaynak: AA

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