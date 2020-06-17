Kastamonu'da geleneksel sanatlar online sergide

Kastamonu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü öğrencilerinin yıl sonu sergisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sanal ortamda açıldı.

17.06.2020 16:00 | Son Güncelleme: 17.06.2020 16:05
Kastamonu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü öğrencilerinin yıl sonu sergisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sanal ortamda açıldı.
Geleneksel Türk Sanatları bölümünden bu yıl mezun olan 16 öğrenci, akademisyenler öncülüğünde hazırladıkları 182 çalışmayı, internetten sanatseverlerin beğenisine sundu.
Araştırma Görevlisi Mine Dilber, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölüm olarak bu sene ikinci sergilerini hayata geçirdiklerini söyledi.
Bu sene farklı bir süreç yaşandığını aktaran Dilber, "Öğrencilerimiz tezhip, minyatür, ebru ve çini atölyelerinde çeşitli eserler yaptı. Biz de bu eserleri sanatseverlerle buluşturmak istedik. Ne yazık ki salgın nedeniyle bu yıl farklı bir yöntem belirledik. Salgın nedeniyle sanatsal ziyaretlerin az olacağını düşünerek, öğrencilerimizin yaptığı çalışmaları sanal ortamda sanatseverlerin beğenisine sunmak istedik." diye konuştu.
Dilber, sergiye gösterilen ilgiden memnun olduklarını sözlerine ekledi. Kastamonu’da geleneksel sanatlar online sergide

Kaynak: AA

Etiketler: Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Kastamonu Üniversitesi, Güncel, Haber

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