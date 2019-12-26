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Kastamonu'da Gökırmak nehrinde ölü balıklar kıyıya vurdu

Köprü'nün kıyısında ölü balıkları gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

26.12.2019 15:33 | Son Güncelleme: 26.12.2019 15:38 Kastamonu'da Gökırmak nehrinde ölü balıklar kıyıya vurdu
Köprü'nün kıyısında ölü balıkları gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

Kızılırmağın en büyük kolu Gökırmak nehrinde siyah akan suda yaşayan sazan, yayın balıkları ve kaya balıkları ölü bir şekilde kıyıya vurdu. İlçeye adını veren tarihi Taş Köprü'de Çaybahçesi kenarında vatandaşlar şaşkın bakışlarla ve üzüntü içerisinde kıyıya vuran balıkları izledi. Vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçen Belediyesine bağlı ekipler, balıkların ölmemesi için büyük çaba sarf etti.

Çalışmaları yerinde inceleyen Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, DSİ yetkililerini arayarak barajdan su verilmesi hususunda girişimde bulunarak vatandaşlarla birlikte balıkların kurtarılması için çaba sarf etti.

Balık kepçesi ile yaşayan balıkları temiz suya alan Taşköprü Belediyesi personeli, suyun tahliye olması için balıkların yoğun olduğu bölgeye temiz su ilave ederek suyun tahliye olmasını sağladı.

Olayla ilgili konuşan Osman İnce, "Taşköprü'müze hayat veren Gökırmak vadisinde zaman zaman bu manzaralar yaşanıyor. Geçtiğimiz senede benzer olay yaşandı. Bu durum yetkililere bildirildi. Bu senede aynı vahşeti kimler tarafından yapıldığının kesin olarak bilinmemekle birlikte duruma acilen müdahale edilmesi gerekiyor. Büyük olasılıkla Şeker Fabrikası'ndan geldiği düşünülen atıklar için ise arıtma yapılsın, canlar telef olmasın" şeklinde konuştu.

Olay yerine gelerek incelemelerde bulunan Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal da, DSİ Bölge Müdürü Hayrettin Baysal'ı telefondan arayarak, Gökırmak nehrinde balıkların öldüğünü belirterek, bu nedenle Karadere Barajından kapağının açılarak kontrollü bir şekilde belli bir süre su salınmasını talep etti. Bu talebin üzerine Karadere Barajının kapağı açılarak Gökırmak nehrine su salındı.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, "İlçemizin Gökırmak vadisine hayat veren ırmakta bulunan canlıların çoğu öldü. Bu olay senelerdir bu şekilde sürüyor, yetkililerden yardım istiyoruz. Canlıların ölümüne neden olanlardan da hesabının sorulmasını istiyoruz. İlçemizin değerlerinden biri olan sarımsağımız ve pancarımız bu vadinin suyuyla sulanıyor. Bu sebepten dolayı sarımsağımıza ve pancarımıza da zarar vereceğini düşünüyoruz. Yetkililerden de yardım bekliyoruz" dedi.

Taşköprü Tarım ve Ormancılık İlçe Müdürlüğü yetkilileri tarafından sudan ve ölü balıklarından örnek alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Öte yandan 29 Kasım 2018 tarihinde yaşanan balık ölümleriyle alakalı gelen laboratuvar sonuçlarına istinaden Şeker Fabrikasına ceza yazıldığı öğrenildi. - KASTAMONU

Kastamonu, Taşköprü, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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