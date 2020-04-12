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Kastamonu'da gönüllülerin yaptığı maskeler ücretsiz dağıtılacak

Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde gönüllüler tarafından yapılan maskeler vatandaşlara ücretsiz dağıtılacak.

12.04.2020 12:04 | Son Güncelleme: 12.04.2020 12:36
Kastamonu'da gönüllülerin yaptığı maskeler ücretsiz dağıtılacak
Kastamonu 'nun Devrekani ilçesinde gönüllüler tarafından yapılan maskeler vatandaşlara ücretsiz dağıtılacak.
Devrekani Kaymakamlığı ve Belediyesinin hayata geçirdiği projesi kapsamında ilçe Halk Eğitim Merkezi'nde görev yapan usta öğreticiler ve kursiyerler tarafından gönüllü maske üretiliyor.
İlçe Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, zor bir süreçten geçildiğini söyledi.
Toplum olarak yardım etmeyi ve ihtiyaç sahibinin yanında olmayı bildiklerini belirten Altıkulaç, "Böyle zor dönemlerde el ele verip birlikte, 'Biz bize yeteriz' diyerek bu günleri aşmalıyız. Hepimize görevler düşüyor. Kimimiz evinde kalacak, kimimiz işleri yürütecek, kimimiz de ihtiyaç sahiplerine elini uzatacak." dedi.
Belediye ve Kaymakamlık olarak bu süreçte vatandaşın yanında olduklarını anlatan Altıkulaç, şöyle devam etti:
"Halk Eğitim Müdürlüğümüzde gönüllüler tarafından haftada yaklaşık 10 bin maske üretmeyi planlıyoruz. Maskeler halka ücretsiz dağıtılacak. Özellikle yoğun alışverişin yapıldığı marketler ve pazar girişinde her bir vatandaşımıza ücretsiz dağıtacağız. Ayrıca zabıtamız da çarşı içinde sokağa çıkma yasağı bulunmayan vatandaşlarımıza ücretsiz dağıtacak."
Altıkulaç, bu sürecin sorunsuz bir şekilde atlatılması için ellerinden geleni yaptıklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Etiketler: Devrekani, Kastamonu, Güncel
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