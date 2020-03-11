Kastamonu'da greyderin altında kalan sürücü yaşamını yitirdi
Kastamonu'da düştüğü greyderin altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
11.03.2020 14:52 | Son Güncelleme: 11.03.2020 14:52
Kastamonu 'da düştüğü greyderin altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
Devrekani ilçesinden Kastamonu'ya giden Gültekin Gündüz'ün kullandığı Ağlı Belediyesine ait greyder, Oyrak mevkisinde kontrolden çıkarak yolun karşısına geçti.
Greyderden düşen sürücü Gündüz, aracın altında kalarak yaşamını yitirdi.
Devrekani ilçesinden Kastamonu'ya giden Gültekin Gündüz'ün kullandığı Ağlı Belediyesine ait greyder, Oyrak mevkisinde kontrolden çıkarak yolun karşısına geçti.
Greyderden düşen sürücü Gündüz, aracın altında kalarak yaşamını yitirdi.
Kaynak: AA
Manşet
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