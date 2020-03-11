Menü
Haberler ›› Güncel ››Kastamonu'da greyderin altında kalan sürücü yaşamını yitirdi - Güncel

Kastamonu'da greyderin altında kalan sürücü yaşamını yitirdi

Kastamonu'da düştüğü greyderin altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

11.03.2020 14:52 | Son Güncelleme: 11.03.2020 14:52
Kastamonu'da greyderin altında kalan sürücü yaşamını yitirdi
Kastamonu 'da düştüğü greyderin altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
Devrekani ilçesinden Kastamonu'ya giden Gültekin Gündüz'ün kullandığı Ağlı Belediyesine ait greyder, Oyrak mevkisinde kontrolden çıkarak yolun karşısına geçti.
Greyderden düşen sürücü Gündüz, aracın altında kalarak yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA

Etiketler : Devrekani, Kastamonu, Ağlı, Güncel

Paylaş

Manşet 

Haberler

İran koronavirüsün ilacını bulduğunu açıkladı! 3 hafta içerisinde piyasaya sürülecek Güncel
İran koronavirüsün ilacını bulduğunu açıkladı! 3 hafta içerisinde piyasaya sürülecek
Pakistan'da resmi törene hazırlanan savaş uçağının düştüğü anlar kameraya yansıdı Güncel
Pakistan'da resmi törene hazırlanan savaş uçağının düştüğü anlar kameraya yansıdı
Umre'den dönen vatandaş, Sakarya'da koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alındı Güncel
Umre'den dönen vatandaş, Sakarya'da koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alındı
Otel çalışanı, kaza yapan kadının elini bir an olsun bırakmadı Güncel
Otel çalışanı, kaza yapan kadının elini bir an olsun bırakmadı
Uzman isim yorumladı! İşte ölümcül koronavirüsün en çok etkilediği yaş grubu Güncel
Uzman isim yorumladı! İşte ölümcül koronavirüsün en çok etkilediği yaş grubu
Grip olan oyuncu Hande Soral, koronavirüse karşı tedbir aldı Güncel
Grip olan oyuncu Hande Soral, koronavirüse karşı tedbir aldı
Ali Babacan yeni partisinin tanıtımını yıllar önce AK Parti'nin kurulduğu otelde yaptı Güncel
Ali Babacan yeni partisinin tanıtımını yıllar önce AK Parti'nin kurulduğu otelde yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Babacan'ın partisine ilk yorum: Sonu hüsran olacak Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Babacan'ın partisine ilk yorum: Sonu hüsran olacak