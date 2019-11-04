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Kastamonu'da "güme" kullanarak kaçak avlanan kişiye para cezası

Kastamonu'da yasa dışı yollardan güme avcılığı yapan kişiye idari para cezası verildi.

04.11.2019 18:12Kastamonu'da
Kastamonu'da yasa dışı yollardan güme avcılığı yapan kişiye idari para cezası verildi.
Alınan bilgiye göre, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 10. Bölge Müdürlüğü Kastamonu Şube Müdürlüğü av koruma ve kontrol ekiplerince gerçekleştirilen koruma ve kontrol faaliyetleri sırasında Kurucaören mevkisinde karaca bek avı yapan bir kişi tespit edildi.
Yoncalık alanı gözetlemek maksadıyla yaptığı "güme" üzerinde bek avına hazırlanırken yakalanan kişinin avcılık belgesi olmadığı ve silahında takoz bulundurmadığı tespit edildi.
Silahına el konulan ve yaptığı güme imha edilen kaçak avcıya, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu gereğince bin 531 lira idari yaptırım uygulandı.

Kastamonu, Güncel

Kaynak: AA

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