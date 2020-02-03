Haberler » Güncel » Kastamonu'da hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 2 yaralı - Haber

Kastamonu'da hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Kastamonu'da hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı.

03.02.2020 15:36 | Son Güncelleme: 03.02.2020 16:10Kastamonu'da hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 2 yaralı
'da hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı.
İbrahim Çemçem'in kullandığı 37 SF 009 plakalı hafif ticari araç ile Murat Karaoğlu idaresindeki 37 PS 485 plakalı otomobil, Kastamonu Tosya kara yolu Çatalçam mevkisinde çarpıştı.
Sürücü Çemçem, aracıyla yaklaşık 50 metre derinliğindeki uçuruma yuvarlanmaktan ağaçlar sayesinde kurtuldu.
Araçlarda sıkışan sürücüler, jandarma, itfaiye ve sağlık ekiplerince çıkarılarak Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Jandarma yolda geniş güvenlik önlemleri aldı.

Murat Karaoğlu, Kastamonu, Araç, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:39  Maydonoz nasıl yazılır? TDK'ya göre maydonoz mu, maydanoz mu?
17:03  Eda Taşpınar kimdir? Eda Taşpınar kaç yaşında, nereli?
16:51  İdlib nasıl yazılır? İdlib mi, İdlip mi? İdlib ne demek?
16:31  2020 AGİ ücretleri ne kadar oldu? AGİ 2020 evli, bekar, çocuklu - AGİ 2020 net
15:46  Trabzonspor-Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor - Erzurumspor maçı hangi kanalda?
3.02.2020 18:14:44