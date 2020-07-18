Kastamonu'da hafif ticari iki araç çarpıştı: 5 yaralı

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesi Alatarla köyünde hafif ticari iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, Kastamonu-Taşköprü karayolu Alatarla köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Taşköprü'de Alatarla köyünde kavşakta 37 AAB 625 plakalı Fiat marka hafif ticari araç ile plakası öğrenilemeyen Ford marka hafif ticari araç çarpıştı. Çarpanın şiddetiyle araçlar yol kenarına savrulurken iki araçta bulunan 5 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza sonrasında kısa süreliğine kapanan Kastamonu-Taşköprü yolu araçların kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU