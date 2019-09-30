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Kastamonu'da hamsinin fiyatı 5 liraya kadar düştü

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde denize açılan teknelerin bol miktarda hamsi avlaması sonucu tezgahlarda hamsinin fiyatı 20 TL'den 5 TL'ye kadar düştü.

30.09.2019 15:15

Kastamonu'da tezgahlarda 20 TL'ye kadar satılan hamsinin bol geçen avlanma sonrası fiyatı dörtte bire düştü.

5 TL'YE GERİLEDİ

Sabah saatlerinde Çatalzeytin'den denize açılan balıkçıların bol miktarda hamsi avlaması sonucu, hamsinin tezgahlarda kilosu 5 TL'ye geriledi.

HERKES MUTLU OLDU

Hamsi fiyatlarında yaşanan ani düşüş ise vatandaşları memnun etti. Bu sezon ilk kez 5 TL'ye hamsi aldıklarını belirten vatandaşlar, sezonun böyle geçmesi dileğinde bulunurken, balıkçılarda Çatalzeytin açıklarında yakalanan bol miktarda hamsinin kendilerini de mutlu ettiğini belirtti.

Kastamonu'da hamsinin fiyatı 5 liraya kadar düştü

Çatalzeytin, Kastamonu, Sabah, Ekonomi

Kaynak: İHA

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